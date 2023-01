24 nuovi allievi per il corso di formazione per diventare Guida alpina

Il primo corso di formazione per Aspirante Guida di 1° livello del Collegio Guide alpine Lombardia ha suscitato grande interesse, con 61 candidature pervenute a Regione Lombardia per partecipare alle prove attitudinali. Le prove si sono svolte dal 9 al 13 gennaio presso la Falesia Loverina di Lovere e al Passo della Presolana, nelle Orobie bergamasche. I partecipanti hanno dovuto affrontare salite di roccia e su terreno misto, oltre a un colloquio conoscitivo. Importante è stata poi la valutazione dei curricula alpinistici.

Dei 61 candidati si sono presentati in 60, di cui 24 sono risultati idonei alla frequentazione del corso di formazione, ovvero in possesso delle competenze di partenza necessarie. Dei 24 nuovi allievi del corso di formazione per Aspirante Guida di 1° livello, 16 provengono dalla Lombardia: 6 dalla provincia di Sondrio, 3 dalla provincia di Bergamo, 3 dalla provincia di Brescia, 2 dalla provincia di Varese, 1 dalla provincia di Lecco e 1 dalla provincia di Como.

Otto invece sono residenti in altre Regioni: 3 in Veneto, 2 nelle Marche, 1 in Piemonte, 1 in Liguria e 1 in Sicilia. Si tratta per lo più di giovani che scelgono di tramutare la passione per la montagna in professione: la metà dei 24 allievi, infatti, non ha ancora 30 anni, mentre dei restanti solo due hanno più di 40 anni.

“Regione Lombardia è sempre stata attenta ad appoggiare e favorire le professionalità in ambito sportivo. – Sottolinea il sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi – L’elevato numero di giovani che decidono di trasformare la loro passione per la montagna in una professione presentandosi alle selezioni e poi seguendo il percorso di formazione che li porterà a diventare Guida Alpina ci riempie di orgoglio e conferma che le nostre montagne sono sempre più luoghi di grande attrattiva e nuove opportunità di lavoro, turismo e sport.

“Sono molto contento dell’interesse che ha suscitato la novità dell’Aspirante Guida di 1° livello. – commenta Fabrizio Pina, presidente del Collegio Guide alpine Lombardia – Ci aspettavamo un’alta affluenza ma non così tante candidature. È un bel segno per il futuro della nostra professione”.