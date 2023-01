5 capi utili e versatili che non possono mancare nel guardaroba di un bambino

Il guardaroba di un bambino dovrebbe sempre contemplare dei capi versatili, comodi ed utili, da sfoggiare nelle più svariate occasioni. Se infatti è giusto che anche i più piccoli siano vestiti con gusto e con stile, è importante che i bimbi siano sempre liberi di muoversi e non si sentano eccessivamente costretti. Un vero e proprio punto di riferimento per quanto riguarda l’abbigliamento per bambini di qualità a prezzi accessibili è ormai rappresentato da Pepco. Questa catena internazionale, infatti, sta letteralmente spopolando in Italia ed il motivo è molto semplice: propone capi decisamente validi ad un costo davvero abbordabile.

Proprio in questi giorni da Pepco è possibile trovare la speciale collezione di capi firmati Disney, sia per grandi che per piccini! Vale dunque la pena approfittarne, anche perché questo brand internazionale è approdato da qualche tempo anche a Varese. Pepco si può trovare presso il centro commerciale Le Corti e propone, oltre che abbigliamento per bambini e per adulti, anche articoli e complementi d’arredo per la casa.

Vediamo però adesso quali sono i 5 capi utili e versatili che non possono proprio mancare nel guardaroba di un bambino e che si possono trovare anche da Pepco.

#1 Pantaloni della tuta

Possiamo considerarli dei veri e propri must have: i pantaloni della tuta sono infatti indispensabili per i più piccoli, perché sono comodi e consentono loro di muoversi in tutta libertà, senza per questo rinunciare ad un tocco di stile. Parliamo di un capo decisamente versatile, che può essere sfoggiato in molte occasioni e che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba di un bimbo. Anzi, meglio averne più di un paio!

#2 Felpa con cappuccio

La felpa con cappuccio è un altro capo d’abbigliamento che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba di un bambino, perché calda ed utile per proteggersi nelle giornate ventose o in caso di pioggia leggera. La felpa si può abbinare ai pantaloni della tuta ma anche ad un paio di jeans: si tratta dunque di un capo alquanto versatile.

#3 Jeans con coulisse

Altrettanto indispensabili sono i jeans, meglio se dotati di coulisse in modo da poter essere allacciati con maggior comodità. Inutile precisare che parliamo di pantaloni decisamente versatili, che possono essere sfoggiati nelle più svariate occasioni e che permettono anche di mostrare un tocco di stile in più. Per i bambini, conviene scegliere dei jeans morbidi e non troppo rigidi, in modo da non rinunciare alla comodità.

#4 Giubbotto pesante con cappuccio

Un altro capo che non dovrebbe mancare nel guardaroba di un bambino è il giubbotto pesante, dotato naturalmente di cappuccio e possibilmente impermeabile in modo da offrire un buon riparo in caso di pioggia e/o vento.

#5 T-shirt in cotone

Immancabile è infine la classica t-shirt, che conviene sempre scegliere in 100% cotone possibilmente organico in modo da non rischiare irritazioni cutanee e favorire la traspirazione della pelle del bambino. Di t-shirt, a dire il vero, sarebbe meglio averne una vera e propria scorta perché i bimbi ne utilizzano parecchie.