A Castellanza la mostra-reportage sul centro di chirurgia pediatrica in Uganda di Emergency

Si inaugura sabato 14 gennaio alle ore 17,00 nelle sale di Villa Pomini in via Don testori a Castellanza la mostra “Scandalosamente Bello– Il Centro di chirurgia pediatrica di Emergency in Uganda”.

All’inaugurazione della mostra, che gode del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza e che comprende fotografie di Marcello Bonfanti e Emmanuel Museruka; interverrà la dott.ssa Manuela Valenti responsabile divisione pediatrica di Emergency.

«Ritengo assai significativo – ha dichiarato Davide Tarlazzi, Assessore alla Cultura del Comune di Castellanza – che la mostra Scandalosamente bello, reportage fotografico sul Centro di chirurgia pediatrica progettato in Uganda per Emergency da Renzo Piano, giunga in città per le settimane che ci accompagneranno alla festa del patrono. Anche in vista di tale appuntamento, Villa Pomini potrà così offrire alla comunità e al territorio il suo contributo in termini di contenuti e provocazioni. Cura, bellezza, prossimità, eccellenza, dignità, professionalità sono alcuni dei cardini attorno a cui ruota il progetto espositivo. Sono questi – per riprendere il titolo – gli elementi di scandalo che vogliono turbare il nostro quieto vivere e invitarci a guardare in più in alto, a pensare più in grande”.

Il nuovo Ospedale è stato aperto ad Entebbe (Uganda) il 19 aprile 2021. Dispone di 3 sale operatorie, una sala di sterilizzazione, 72 posti letto (di cui 6 di terapia intensiva e 16 di terapia sub-intensiva), 6 ambulatori, una radiologia, un laboratorio con banca del sangue, una TAC, una farmacia e una foresteria per ospitare i pazienti che arrivano da lontano e i loro accompagnatori. Si tratta di una moderno centro di cura che offre assistenza gratuita e di elevata qualità in uno dei tanti Paesi africani dove il diritto alla cura è un privilegio per pochi.

Grazie agli scatti dei fotografi Marcello Bonfanti-Emmanuel Museruka-Archivio TAMassociati- Archivio EMERGENCY ONG Onlus la mostra intende perseguire diversi obiettivi.

– Ripercorrere la storia del progetto a partire dall’amicizia fra Gino Strada e l’architetto Renzo Piano che si è gratuitamente prestato per la progettazione dell’opera.

– Offrire una chiara visione della qualità progettuale del nuovo ospedale che è stato realizzato secondo il principio della “healing architetture», l’architettura che guarisce.

L’ospedale è infatti stato realizzato “a misura di bambino”, curando ogni dettaglio: le animazioni sulle pareti, i colori, le grandi finestre luminose, il giardino in cui poter giocare sono stati pensati per trasmettere serenità e sicurezza, per far sentire “a casa loro” i piccoli pazienti. La bellezza, la qualità progettuale, il pregio ambientale del nuovo ospedale non sono solo fattori estetici ma sono parte del modello di cura perché contribuiscono a

migliorare la vita dei piccoli pazienti sia sotto il profilo fisico che psicologico.

– Testimoniare i principi fondamentali che da sempre animano l’attività assistenziale di Emergency: la centralità del paziente, dei suoi bisogni, della sua personalità, delle sue paure e dei suoi diritti. Il fondatore di Emergency, Gino Strada, prima di lasciarci, parlava del nuovo ospedale ugandese scrivendo: “La vera bellezza di questo posto sono i bambini che ci sono dentro, le loro famiglie, che riceveranno le cure di cui hanno bisogno, ritrovando un po’ di speranza e senza l’angoscia di doversi indebitare per il resto della vita”.

– Dimostrare che lo slogan “Aiutiamoli a casa loro” per Emergency non è un insieme di parole vuote, ma di fatti concreti. In Uganda, prima dell’arrivo di Emergency, c’erano solo 4 chirurghi pediatrici per 20 milioni di bambini. Ora, grazie al nuovo Ospedale, il problema non è certamente risolto, ma sicuramente la situazione è diversa e migliore.

– Confermare che per Emergency quello ugandese non è un’iniziativa episodica: Entebbe è infatti il secondo tassello, dopo il centro Salam di Karthoum, dell’ANME, la Rete Sanitaria di Eccellenza in Africa, costituita da Emergency insieme ai Ministri della sanità di 11 paesi africani per rispondere alle esigenze di cure specialistiche di alto livello nel continente. All’inaugurazione di sabato 14 gennaio sarà presente Manuela Valenti, responsabile della divisione pediatrica di Emergency.

La mostra sarà aperta nei giorni di:

Sabato 14 gennaio: inaugurazione ore 17

Sabato 21 e 28 gennaio: dalle 15,00 alle 18,30

Domenica: 15, 22, 28 gennaio: dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30