A Locarno gli alberi di Natale diventano un rifugio per i persici innamorati

L’Epifania porta via tutte le feste e diventa anche il momento per ritirare addobbi e decorazioni di Natale. Compreso l’albero che, se naturale, in alcuni casi, può avere una seconda vita e una nuova utilità. Come avviene a Locarno, comune del Canton Ticino affacciato sul Verbano, che anche quest’anno ripropone un’iniziativa originale dedicata al ripopolamento delle acque del Lago Maggiore.

“Raccogliendo e poi posando sul fondo del lago gli alberelli – spiega l’amministrazione – si favorisce infatti la deposizione delle uova da parte dei pesci persici, creando numerosi rifugi, affinché le varie specie possano ripararsi da predatori lacustri».

L’invito alla popolazione, con la raccomandazione di rimuovere ogni decorazione, è di partecipare in modo massiccio all’iniziativa entro sabato 14 gennaio, sostenendo così la fauna ittica del lago. La posa degli alberelli natalizi sul fondo del lago avverrà poi subito dopo le feste ed è una consuetudine importante per creare letti per il fregolo del pesce persico, come anche adeguati rifugi per varie specie dagli attacchi dei predatori.

Il Comune di Locarno, in collaborazione con la Società Sant’Andrea Unione pescatori, con la Società di pesca Locarnese e con i sub volontari ha così organizzato anche quest’anno la raccolta degli alberelli di Natale. L’iniziativa è realizzata anche in collaborazione con i volontari della Società Sant’Andrea e la Società di pesca Locarnese.