A Sesto Calende la befana si brucia sul Ticino

A Sesto Calende si festeggia l’epifania e la befana con alcune tradizionali iniziative, alcune legate alla storia della comunità del Basso Verbano e altre “di ritorno” dopo gli anni segnati dalla pandemia.

Il pomeriggio sestese di venerdì 6 gennaio si animerà infatti a partire dalle 14:30 in Piazza De Cristoforis. Nella centrale piazza che si affaccia sul lungofiume e su Corso Italia sarà presente la polizia locale che ha organizzato il ritorno della La Befana del Vigile. Si tratta di una tradizione legata agli Anni 70, quando nel giorno della epifania i sestesi si davano appuntamento attorno all’Albero di Natale di Piazza Garibaldi. Qui in molti lasciavano, in dono, beni di prima necessità a partire dal tradizionale panettone con spumante. I vigili facevano in seguito affidamento sulle suore Orsoline dell’Istituto Luigi Capé di Via Indipendenza (Oggi Centro Studi Angelo dell’Acqua) per destinare questi alle famiglie più bisognose del territorio.

A distanza di anni, per volontà dell’Assessore alla Sicurezza della Città di Sesto Calende Enrico Boca e della Comandante Commissario Capo Monica Mastriani questa ritorna rivista ed estesa, con il ritrovo previsto attorno ai mezzi della polizia locale per conoscere, nel contesto di un clima gioviale, da vicino il personale e gli agenti della locale.

Il pomeriggio proseguirà poi, per la felicità dei bambini, con spettacoli di animazione ed intrattenimento con trucca bimbi ed il ludobus. Qui, forti di una tradizione che si rinnova, gli agenti della locale raccoglieranno i doni per darli in beneficenza al Coordinamento delle Associazioni di Volontariato Sestesi: per chi parteciperà non mancherà la cioccolata Calda ed in vin brulé preparati dallo Sci Club di Sesto Calende e, sempre per i bambini, saranno date in dono, fino ad esaurimento, le Calze della Befana.

Questo evento farà da prologo al grande Falò della Vecchia Befana. Grazie al Palio Sestese ed alla Canoa del Circolo Sestese (il CSCK) la Vecchia avrà una particolare collocazione: sul fiume di fronte alla riva di Sesto Calende concedendosi anche alla sponda di Castelletto Sopra Ticino. La cabina di regia di questo evento è affidata alla Pro Sesto Calende e potrà contare anche sulla collaborazione dei Volontari del Parco del Ticino e di Radio Village Network, con gli speaker di ‘Quelli delle Sette’ che saranno la radio ufficiale per una lunga diretta dalle 15:30 sino alle 18:30.

Per ascoltarli basterà scaricare l’APP di Radio Village Network, collegarsi al sito https://www.radiovillagenetwork.it/ (anche da uno smartphone) o chiedere al proprio assistente vocale di collegarsi a RVN.