A Solbiate Arno tutti in fila al Leroy Merlin per riciclare bottiglie di plastica in pet

In fila con i sacchi pieni di bottiglie in Pet davanti all’ingresso del Leroy Merlin di Solbiate Arno. È una scena che si ripete da mesi cioè da quando è stato installato l’ecocompattatore del consorzio Coripet per riciclare le bottiglie di plastica in pet.

Il colosso francese, dedicato al bricolage e al fai da te, ha aderito alla campagna “bottle to bottle” di Coripet, consorzio volontario senza fini di lucro, riconosciuto dal ministero dell’Ambiente tra produttori, converter e riciclatori di bottiglie in Pet. Il Polietilentereftalato è la materia plastica utilizzata nell’industria alimentare per imbottigliare acqua, olio, latte, succhi e altre bevande. Ogni singola bottiglia in Pet, una volta raggiunta la fine del suo ciclo di vita, può essere facilmente riciclata attraverso un procedimento meccanico e reinserita all’interno del sistema economico, creando nuovo valore per i consumatori, le aziende e l’ambiente.

I clienti in cambio del riciclo delle bottiglie ricevono sconti collegati al programma di fedeltà Ideapiù. Dopo aver scaricato sul proprio smartphone l’app Coripet, potranno accedere all’ecocompattatore e inserire le bottiglie, che dovranno essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a barre leggibile. Per ogni bottiglia “donata”, i clienti guadagneranno 1 punto. Al raggiungimento della soglia di 150 punti, i clienti troveranno sulla propria app Leroy Merlin un coupon di 10 euro su una spesa minima di 50 euro.

«Sono sempre di più quelli che arrivano qui a chiedere le modalità di utilizzo – dice il personale del punto accoglienza del Leroy Merlin di Solbiate Arno – È un esempio di economia circolare che sta funzionando bene».