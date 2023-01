Addio al Ciato, storico compositore per i i Legnanesi e militante della Lega a Ceriano

È morto a 90 anni di età “il Ciato”, il compositore e arrangiatore delle musiche usate dai Legnanesi.

Nato a Solaro nel 1932, Arnaldo Piuri da Ceriano Laghetto (nella foto con il sindaco Roberto Crippa) aveva iniziato a suonare da giovanissimo, anzi prima, dai 4 anni di età. Era detto Ciato dal soprannome scelto per la sua primissima bene, i Ciato and Ciato’s.

Nella sua lunga carriera musicale ha suonato per mezza Europa e ha collaborato anche con Astor Piazzolla, il celebre tangueiro argentino di origini italiane.Solo a giugno dell’anno scorso aveva pubblicato “I notturni”, la sua ultima grande opera e sempre a giugno l’amministrazione comunale di Ceriano Laghetto – dove viveva – ha promosso il “Ciato Jazz Festival”. A dicembre infine aveva ricevuto l’Anadin d’or, massima onoreficenza cerianese. Se n’è andato per una grave malattia.

Il Ciato era anche un militante della Lega. E per questo anche il partito lo ricorda: «Oggi la sezione di Ceriano Laghetto e tutta la Lega Lombarda piangono la scomparsa del maestro Ciato, lo chiamavano tutti così, il maestro Arnaldo Piuri, apprezzato compositore e musicista, storico militante e fondatore della sezione locale, uno sempre in prima fila, anche se aveva i suoi anni, quando c’era da fare un gazebo o un’iniziativa, uno che ci credeva, che il movimento lo serviva e non se ne serviva», lo ha ricordato Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.