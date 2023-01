Addio a Mario Gambato, per anni alla guida della Proloco di Luino

È morto nella serata di sabato 7 gennaio Mario Gambato, 69 anni, apprezzato odontoiatra di Luino e per anni alla guida della proloco. Uomo di stile e cultura era conosciutissimo e stimato nella sua città dove viveva con la moglie, l’ex assessore ai trasporti Alessandra Miglio.

La notizia ha rapidamente fatto il giro di Luino e unanime è lo spirito di cordoglio che giunge alla famiglia da parte dei tanti conoscenti e amici che apprezzavano le qualità di Mario Gambato.

«Ciao carissimo Mario, uomo buono, sincero e generoso. Resterai per sempre nei nostri cuori come un grande signore gentile», è il ricordo scritto su Facebook dell’onorevole Andrea Pellicini, per anni alla guida di Luino come sindaco.