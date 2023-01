Aime guarda al terzo settore, al lancio anche l’ex ministro Bonetti

C’era anche l’ex ministro della famiglia Elena Bonetti al tavolo dell’incontro di lancio di Aime – Terzo settore organizzato dall’Associazione AIME Imprenditori Europei e la Cooperativa Educational Team in Salone Estense, rivolto a tutti gli imprenditori le aziende ed i soggetti istituzionali territoriali .

L’Evento, realizzato in collaborazione con lo Studio Broggini, concentra l’attenzione sul nascere di una nuova alleanza tra aziende e terzo settore che: «Mette luce sulle potenzialità della collaborazione tra Imprese ed Enti Territoriali Locali, orientandosi in special modo sulle possibili azioni a supporto del Welfare Aziendale, prescritte dalla nuova normativa, in anni difficili come quelli che stiamo vivendo» come ha spiegato Giuseppe Albertini, presidente di Aime

«Aime e La Cooperativa Educational Team sono convinte che unendo le forze, analizzando i reciproci bisogni e orientando le rispettive azioni sia possibile dar vita a progetti concreti a reale sostegno della nostra Comunità: da un lato per la progettazione e la realizzazione di idee legate all’educazione (asili nidi e materne), dall’altro per farli atterrare agli Imprenditori e alle loro aziende» ha spiegato Giovanni Lucchina, segretario di Aime.

«La Cooperativa Educational Team, gestendo la nuova area Aime – terzo settore, grazie all’impegno costante di costruzione di una rete territoriale solida, propone di attuare politiche sociali a beneficio sia del lavoratore che dell’imprenditore – ha sottolineato Giovanni Bottinelli – Un processo di qualità che vedrà la realizzazione di servizi di welfare aziendale di diverso genere, dai nidi aziendali al supporto per gli anziani, con accesso agevolato a prestazioni orientate al sostegno famigliare, la strutturazione di percorsi formativi specifici e mirati per lavoratori ed imprenditori, che partono da un’analisi dei bisogni realmente condivisa».

Le modalità di progettazione condivisa e realizzazione sono state affrontate nel corso dell’incontro, da Elena Bonetti, già Ministro della famiglia, dei Consiglieri Regionali Samuele Astuti ed Emanuele Monti, dell’Assessore ai Sevizi Sociali Roberto Molinari e del Dottor Giovanni Bottinelli dello Studio Broggini di Varese: davanti a un pubblico che comprendeva un nutrito gruppo di candidati di ogni colore politico, tra i quali Samuele Astuti, Emanuele Monti, Romana dell’Erba, Nicoletta San Martino, Simone Longhini, Giuseppe Licata.

A conclusione dell’evento, anche una prova della proficua collaborazione tra terzo settore e aziende: un buffet a cura dei ragazzi del CIOFS-FP Lombardia di Varese, che è stato concepito come «Un punto di partenza di una serie di eventi ed azioni nate dalla proficua collaborazione tra Imprenditori, Enti del Terzo Settore ed Enti Territoriali, che la Cooperativa Educational Team ed Aime si impegnano a costruire e mantenere da qui al prossimo futuro».