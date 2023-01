“Aiutateci a trovare il nostro Flash, si è perso a Cuasso al Piano”

Mercoledì 11 gennaio, intorno alle 14:30, una famiglia di Cuasso al Piano, in provincia di Varese, ha perso il proprio gattino di 9 mesi di nome Flash. Il gattino tigrato è maculato sul petto, è chippato, registrato e castrato e molto affettuoso. Flash era alle sue prime uscite e non è abituato a stare fuori, quindi è probabile che si trovi ancora nelle vicinanze del giardino della famiglia, nella zona di via dei Rossi, vicino alla strada nei boschi che va verso la chiesetta di San Salvatore.

La famiglia ha lanciato un appello a tutti coloro che potrebbero aver visto o ritrovato il gattino, chiedendo di contattarli al più presto al numero 3774319732 o in privato su Facebook. La famiglia sta cercando Flash di giorno e di notte nella zona nei boschi, tra i rovi, fuori sentiero, chiamandolo da casa e non hanno sentito alcun miagolio fino ad oggi (venerdì 13 gennaio). Hanno chiesto ai vicini e affisso i cartelli in zona per cercare il loro piccolino.

Perdere un animale domestico è un’esperienza difficile e traumatica per tutta la famiglia, soprattutto quando si tratta del primo animale domestico di un bambino. La famiglia di Flash sta facendo del loro meglio per ritrovare il loro gattino e chiede a tutti di condividere il loro appello per aumentare le possibilità di ritrovare Flash.

In caso tu avvisti o ritrovi Flash, ti preghiamo di contattare immediatamente la famiglia al numero sopra menzionato. Siamo certi che la famiglia sarà immensamente grata per ogni aiuto per riabbracciare il proprio animale domestico.