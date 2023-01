“Aiutiamo i bambini ucraini”: l’Anpi Cuveglio lancia una raccolta di beni

«La guerra in Ucraina sembra non avere fine, ma è in questo momento dove la spinta di solidarietà dei primi giorni sembra aver perso lo slancio iniziale che diventano più che necessarie le iniziative di sostegno alla popolazione gravemente colpita».

Con queste parole l’Anpi Cuveglio presenta la raccolta di beni destinata ai bambini ucraini, facendo appello al buon cuore e alla generosità di quanti non restano indifferenti.

La raccolta dei beni sarà a Cuveglio nella sede Anpi in via Fabio Filzi 25, località Cavona, sabato 21 gennaio dalle 15 alle 19.

«Siamo stati sollecitati dai volontari ucraini che operano per il benessere dei bambini, in prevalenza orfani nelle zone colpite dalla crudeltà della guerra in particolare Dniepro città con la sua provincia, Zaporige e Poltava – spiega Luca Zambonin dell’Anpi Cuveglio -. Per questo abbiamo organizzato la raccolta dei beni necessari ai bambini da zero a quattordici anni».

I beni richiesti sono spazzolini da denti e dentifrici, saponi, pannolini, fazzoletti umidificati, carta igienica, caramelle, biscotti, thé, camomilla, pasta, calze, vestitini pesanti, scarpine, (usati e no) pennarelli, matite colorate, giocattoli, libri da colorare, (candele data la mancanza di energia elettrica) e tutto quello che pensiate sia utile per i bimbi.

L’iniziativa potrebbe essere ripetuta in caso di ulteriori richieste da parte dei volontari ucraini.