Al Centro Didattico Scientifico di Tradate arrivano i “Racconti intorno al fuoco”

Per la la notte di San Valentino la proposta è scoprire le storie più romantiche narrate dalle stelle

I popoli che abitano il nostro pianeta, alzando gli occhi al cielo, hanno inventato e raccontato miti e leggende. Per la la notte di San Valentino la proposta del Centro Didattico Scientifico di Tradate è scoprire le storie più romantiche narrate dalle stelle, tra passioni, amori e sentimenti che si nascondono nel cosmo.

COSA PORTARE CON SÉ:

– coperta per tenerti al caldo

– una tazza

Al the /tisana calda ci pensiamo noi, tu puoi portare la tua tazza preferita o acquistare in loco una tazza con personalizzazione astronomica o naturalistica realizzata da artisti del nostro territorio.

___________________________________________

RACCONTI INTORNO AL FUOCO

Miti, leggende, misteri e curiosità della scienza raccontati intorno a un focolare! Sotto il tepore di una coperta e con una bevanda calda tra le mani, lasciatevi affascinare dai racconti avvolti dal buio nella notte.

VIAGGIO NELL’ECOPLANETARIO INCLUSO.

Nel caso le condizioni meteo lo consentano, osservazione astronomica con telescopi.