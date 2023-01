Appuntamento in occasione del Giorno della Memoria, presso il CineTeatro di via Adua

Il 27 gennaio alle ore 21.00, in occasione del Giorno della Memoria, presso il CineTeatro di via Adua a Caronno Pertusella andrà in scena lo spettacolo “Armando – Lettere (R)esistenti”.

Con Enrico Vezzelli

Regia di Enrico Messina.

Produzione: Armamaxa Teatro

Lo spettacolo è organizzato dal Teatro Bandito e dal Gruppo Cinema di Caronno in collaborazione con il Comune di Caronno Pertusella.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.