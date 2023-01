Al circolo anarchico di Bellinzona la presentazione del fumetto sul “volo della libertà”

Ieri per la libertà, oggi per l’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici: sono le battaglie giuste da combattere, protagoniste della graphic novel “Giovanni Bassanesi in volo per la libertà“, che sarà presentata sabato 14 gennaio a Bellinzona, al circolo anarchico Carlo Vanza.

Il fumetto è stato voluto e promosso dall’Associazione Amici di Giovanni Bassanesi, scritto da Olmo Cerri, disegnato da Micha Dalcol ed edito nel 2021da ESG, Edizioni Svizzere per la Gioventù, sulla vita e l’azione antifascista di Giovanni Bassanesi, accostata alla storia (inventata) di Giovanna e dei suoi amici.

La trama del fumetto si snoda a partire da Giovanni Bassanesi che aveva venticinque anni quando, non riuscendo più a sopportare il clima politico che si respirava in Italia, decise di intraprendere un’azione temeraria: partendo da Lodrino raggiunse Milano e lanciò migliaia di manifestini incitando alla rivolta contro il regime fascista. Un episodio che segnò tutta la sua vita.

Accanto alla storia – vera – di Bassanesi c’è quella – inventata – di Giovanna. Che ha quindici anni, vive a Bellinzona e la crisi climatica la preoccupa. Anche lei, insieme ai suoi compagni, desidera impegnarsi per cambiare in meglio il futuro. Due vicende che si incrociano, negli stessi luoghi, a quasi cento anni di distanza.

Durante l’incontro animato per la parte storica dal presidente dell’Associazione Amici di Giovanni Bassanesi, Brenno Bernardi, e per la presentazione del fumetto da Olmo Cerri verrà proiettato il cortometraggio animato “Aria” e un breve documentario TSI del 1973 curato da Plinio Grossi.

Appuntamento sabato 14 gennaio 2023 alle 16.15, al Circolo Carlo Vanza, via Convento 4, Bellinzona.

Seguirà rinfresco.