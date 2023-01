Al Circolo di Casbeno la magia degli altopiani Islandesi

Il verde delle terre alte e la magia dei paesaggi in una terra che ammalia per le sue esplosioni della natura che trovano negli elementi come il ghiaccio e il fuoco una sublime realtà.

L’Islanda affascina turisti, viaggiatori, artisti e fotografi che nei loro obiettivi, e nel viaggio, cercano di arrivare all’essenza di questo Paese (immagine di repertorio).

Proprio come fanno gli scatti di Federico Massa Saluzzo che coi suoi scatti propone “Islanda, la magia degli altopiani centrali”, una selezione di fotografie esposte il prossimo fine settimana al Circolo di Casbeno.

La mostra, he ha ricevuto il patrocinio di Comune e Provincia di Varese sarà visitabile sabato 21 gennaio dalle 16 alle 20 e domenica 22 gennaio dalle 11 alle 20 (parcheggio stazione Nord Casbeno).