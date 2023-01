Al Lac di Lugano Noa ed Edith Bruck, musica e riflessioni per il Giorno della memoria

Giovedì 26 gennaio alle 20, in occasione del Giorno della Memoria, torna ad esibirsi al LAC di Lugano Noa, una delle cantanti israeliane che si è saputa maggiormente distinguere nel panorama internazionale grazie al proprio talento e alla profondità delle tematiche trattate nelle sue canzoni. La sua origine yemenita, gli anni di formazione negli Stati Uniti e il ritorno in Israele a 17 anni, hanno contribuito alla maturazione di questa artista capace di mescolare rock, jazz e musica classica, con tonalità che incantano il pubblico.

Ferma sostenitrice della pace, Noa ha portato il suo messaggio sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, come Carnegie Hall, Lincoln Center, la Casa Bianca e più volte in Vaticano, collaborando con artisti del calibro di Stevie Wonder, Sting, Andrea Bocelli e molti altri, oltre che con Pat Metheny e Quincy Jones.

Il concerto di Noa sarà introdotto da un’ospite di eccezione in video collegamento, Edith Bruck, scrittrice, autrice di numerosi best seller, testimone dell’Olocausto, che ha dedicato gran parte della sua vita a divulgare la terribile esperienza della deportazione per mantenerne viva la memoria.

Informazioni e prevendita: Biglietteria LAC, Piazza Bernardino Luini 6 a Lugano – www.luganolac.ch