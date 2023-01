Al Multisala Impero di Varese l’anteprima di “She said” e un incontro sul movimento #Metoo

In occasione del debutto al cinema il Multisala Impero – Miv di Varese organizza una serata evento per la sera del 19 gennaio

La vera storia del movimento #Metoo, il disvelarsi di una serie di abusi sessuali che, partendo dal mondo del cinema hanno ben presto investito l’intera società americana.

È quanto raccontato dal film “Anche io – She said”. In occasione del debutto al cinema il Multisala Impero – Miv di Varese organizza una serata evento per la sera del 19 gennaio.

La proiezione della pellicola, ispirata alla vera storia del produttore hollywoodiano Harvey Weinstein (attualmente in carcere) sarà’ preceduta da una breve presentazione durante la quale verrà approfondito l’impatto che il movimento femminista #Metoo sta avendo sul costume sociale, sulla politica, sulla cultura.

Interverranno l’Avv. Grazia Davoli , giuslavorista e socio AGI – Associazione Giuslavoristi Italiani, l’Avv. Alessandra Sisti, Presidente Associazione Gea Odv e la Dr.ssa Sabrina Sozzani, psicologa psicoterapeuta e consulente processi psicologici del crimine.

L’appuntamento è per le ore 20.30 in sala Nettuno.