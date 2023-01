Al teatro di Taino la vita e le canzoni di Fred Buscaglione incontrano Frank Sinatra

Fred Buscaglione e Frank Sinatra si incontra si incontrano a Taino. Dopo la pausa natalizia riprendono gli appuntamenti della Stagione dell’Olmo di Taino, la rassegna teatrale organizzata dalla Pro Loco di Taino sotto la direzione artistica di Roberto Aielli. (Foto Compagnia Teatrale Arcademia)

Sabato 21 gennaio, ore 21, al Centro dell’Olmo, nella piazza che dà sul Municipio e sul Parco di Giò Pomodoro, ritorna infatti uno degli ospiti più apprezzati nelle scorse edizioni dalla stagione teatrale: Augusto Quaretta, showman musicale che dopo aver portato sulle colline del Basso Verbano le note e lo spirito di Giorgio Gaber e Enzo Jannacci per la compagnia teatrale Arcademia propone a Taino, insieme a Gigio Fasoli e alla FFF Dance Corp, Fred, Frank and Friends, lo spettacolo musicale basato sull’immaginario incontro tra due leggende dello swing.

La sinossi dello spettacolo:

Fred Buscaglione e Frank Sinatra…così lontani e così vicini con il loro modo di interpretare la musica e lo spettacolo e con l’obiettivo comune di trasformare lo swing in uno stile di vita!

Le loro carriere, la loro storia, le fortune e le sfortune della vita non li hanno mai fatti incrociare; ma a noi è piaciuto immaginare un incontro mai avvenuto nella realtà.

Così è nato il progetto Frank & Fred and Friends che racconto un percorso musicale parallelo fatto di successi intramontabili costellato da vicende personali talvolta travagliate, tra un whisky sigari e smoking.

Ferdinando Buscaglione detto Fred, nato a Torino e Francis Albert Sinatra detto Frank, nato a Hoboken a due passi da New York, hanno fatto la storia e ancora oggi ne fanno parte con le loro intramontabili canzoni: Buonasera signorina, Che bambola!, Guarda che luna, Eri piccola, Teresa non sparare, That’s life!, The lady is a tramp, Cheek tocheek, Mack the knife, My way.