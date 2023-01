Al Teatro Maggiore di Verbania lo spettacolo “Azul Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor”con Stefano Accorsi

Con luin Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo, Luigi Sigillo, per uno spettacolo scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca

Il Teatro Maggiore di Verbania si prepara ad accogliere gli spettatori per la nuova stagione culturale, in collaborazione con Piemonte dal Vivo.

Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 1 febbraio alle ore 21.00 con lo spettacolo “Azul Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor” interpretato da Stefano Accorsi. La storia racconta di quattro amici che, tra ricordi e provando a ricostruire una serenità andata a pezzi, fanno i conti con le loro rispettive vite e si ritrovano uniti dalla passione per la squadra del cuore e un’amicizia inossidabile. Una rappresentazione emozionante e commovente che invita a riflettere sull’importanza dell’amicizia e dei valori semplici nella vita di ognuno.

Biglietti in vendita dal 17 ottobre 2022 (anche on line)

presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della sede municipale di Piazza Garibaldi 15 – Pallanza

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30§presso la biglietteria del Teatro i giorni di apertura per spettacoli