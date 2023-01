Al teatro Nuovo di Varese il debutto del festival dedicato a Gian Carlo Menotti

Nel 2022 è nato, finalmente, un festival nazionale per celebrare uno dei più importanti compositori d’opera del secolo scorso, Gian Carlo Menotti, nel capoluogo della provincia di Varese, che gli ha dato i natali. Menotti è un classico esempio di nemo propheta in patria: amatissimo negli Stati Uniti, celebre in tutto il mondo, ma ancora poco eseguito in Italia.

Un musicista di fama e valore internazionale al punto da essere definito, da più studiosi, l’erede di Giacomo Puccini, capace di trasportare e adattare l’opera italiana al gusto americano, autore dei suoi libretti, oltre che della musica, regista delle sue opere e di quelle di altri compositori. Figura eclettica, coltissima, spesso in controtendenza nel panorama artistico, noto anche per essere stato il fondatore e direttore del Festival dei due Mondi di Spoleto e vincitore di 2 premi Pulitzer.

Il Varese Estense Festival Menotti, ideato e diretto da Serena Nardi, ha rinnovato la sua programmazione dedicando al compositore varesino un focus per promuovere e diffondere l’opera di questo straordinario musicista, uno dei maggiori del ‘900, e divulgare la grandezza del suo lavoro, soprattutto nel territorio lombardo dove è ancora poco conosciuto. Il dittico Il Telefono & La Medium, eseguito per la prima volta a New York nel 1946, è costituito da due brevi opere molto diverse tra loro. La prima racconta il surreale rapporto tra Ben e Lucy, ostacolato dall’ossessione di lei per il proprio telefono: un tema estremamente attuale, considerato quanto oggi siamo dipendenti dagli smartphone, ma declinato in maniera leggera e divertente. The

Medium, invece, è forse l’unico esempio operistico di genere noir, molto in voga negli anni ’40, e ha come trama una serie di eventi, provocati da una finta seduta spiritica, che genera un susseguirsi di scene di grande suspence.

La prima produzione del Varese Estense Festival Menotti vede un cast guidato da una star internazionale come Manuela Custer, accanto a giovani promesse della lirica italiana. A dirigere la sua Orchestra Canova è Enrico Saverio Pagano, già inserito dalla rivista Forbes nella lista dei 100 Under 30 destinati a cambiare l’Italia. Regia, scene e costumi sono di Serena Nardi.

Con il prezioso sostegno di Regione Lombardia, lo spettacolo – dopo il debutto al Teatro Nuovo di Varese il 3 marzo – verrà replicato al Teatro Dal Verme di Milano il 5 marzo e al Teatro Politeama di Pavia il 9 marzo.