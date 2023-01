Al via la 28° edizione dell’Accademia Teatro Franzato

In partenza altri quattro laboratori di Pedagogia Teatrale a Varese per la 28^ edizione dell’Accademia Teatro Franzato, Stagione 2023.

Nel mese di gennaio 2023 verranno attivati presso la Sala Montanari e presso il Cag Rainoldi tre laboratori pomeridiani per preadolescenti e adolescenti, e un corso serale per giovani e adulti. Questi laboratori si aggiungono a quelli già attivati nei mesi scorsi a Cuasso, a Porto Ceresio e al Liceo Scientifico “Galileo Ferraris”.

L’Accademia prosegue intensamente le sue attività pedagogiche artistiche e teatrali, una vera e propria fucina di autentica creatività. La mission è una perenne fuga dagli stereotipi, dagli standard, dai cliché, a volte un uso di questi volutamente sarcastico/ironico/grottesco, per riflettere, consapevolizzare e porre una alternativa alla omologazione imperante, verso una creatività pura, intelligente, intellettuale, ma sempre culturale nell’accezione di portatrice di valori aggiunti rivolti al cambiamento, sempre piacevole e divertente, nell’alta concezione di una Pedagogia del piacere dell’istruzione, della formazione, dell’apprendere in un clima di immensa gioia.

L’Accademia Teatro Franzato è la prima e la più longeva scuola teatrale varesina, è patrocinata dal Comune di Varese, dalla Provincia di Varese e dall’Università degli Studi dell’Insubria, ed è riconosciuta e apprezzata in vari ambiti nazionali e internazionali, le cui peculiarità didattiche, artistiche, formative, teatrali e psicopedagogiche sono state oggetto di studio ed interesse in varie Università, in tesi di laurea e in pubblicazioni editoriali, diventando un punto di riferimento nel tessuto culturale ed educativo, e da sempre eccellente e valido strumento di inclusione sociale.

Diversi gli enti sostenitori delle attività: Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Molteplici come consuetudine le collaborazioni, tra cui con: Associazione Poiesis, Ecateatro aps, Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris”, Istituto Comprensivo Statale “Don Milani” di Bisuschio, Laboratorio Porto Teatro, Solevoci aps, Fondazione Rainoldi, Coop. Ballafon, Agenzia Formativa della provincia di Varese, e quelle con gli artisti Marco Rodio, Marcella Magnoli, Riccardo Trovato, Alessandro Mezzanotte, Monica Anchieri, Raffaele Campolattano, Caterina Murrazzu, Irene Terzaghi, Monia Biscioni, Laura Bonariva, Maura Marenghi, Urbano Moffa, Fausto Caravati, Valentina Principato, Fabio Corradi. Direzione culturale e pedagogica di Paolo Franzato.

Posti disponibili per i gruppi laboratoriali presso la Sala Montanari.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: TEATRO FRANZATO tel. 347.4657358 (telefonare in orari pomeridiani)