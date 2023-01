Al via la gara per il progetto esecutivo di allargamento di via Brigata Cesare Battisti a Verbania

E’ stata indetta dall’Amministrazione Comunale di Verbania, una procedura aperta per la redazione del progetto definitivo/esecutivo per l’allargamento di via Brigata Cesare Battisti.

Infatti, il completamento dell’ampliamento di via Brigata Cesare Battisti sulla strada d’argine del torrente San Giovanni, prevedendo a opera ultimata la circolazione a doppio senso su tutta l’asta, per alleggerire il traffico in corso Cobianchi e corso Cairoli in direzione della collina di Intra e di Possaccio-Trobaso e anche quello sul lungo lago di Intra, rimane un obiettivo dell’amministrazione comunale di Verbania.

«Per questo – afferma il sindaco di Verbania Silvia Marchionini – il primo passo operativo è di avere il progetto esecutivo che vedrà anche l’allargamento dei parcheggi sul torrente adiacenti all’istituto Cobianchi e a villa Simonetta. Una gara sulla parte progettuale per 350 mila euro”.

«Se il primo passo è la redazione del progetto definitivo/esecutivo – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Allevi – che dovrà essere il frutto di attente valutazioni sui vari aspetti di questo intervento, vi sarà poi la necessità di reperire risorse importanti (oltre 2.7 milioni di euro si valuta) per il via dell’opera, che sarà cantierizzata prevedibilmente nel 2024, per un’opera strategicamente importante per il miglioramento della viabilità complessiva nella nostra città».