Alla Fiera di sant’Orso ad Aosta con le biblioteche di Mercallo e Ternate

Le biblioteche di Mercallo e di Ternate organizzano una gita alla Fiera di sant’Orso ad Aosta per lunedì 30 gennaio.

La giornata comincia alle 8.20 col ritrovo in piazza Libertà a Ternate, mentre alle 8.40 il pullman passa per piazza Balconi a Mercallo per caricare la seconda parte del gruppo. Una volta arrivati ad Aosta i partecipanti hanno la giornata libera. Il ritrovo per il ritorno è alle 16.45. Il costo per partecipare è di 25 euro.

La gita si effettua una volta raggiunto il numero minimo di 40 partecipanti. C’è tempo fino a sabato 14 gennaio per iscriversi versando la quota a una delle due biblioteche. Per informazioni si può scrivere una mail all’indirizzo biblioteca@comune.mercallo.va.it