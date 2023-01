Alla Galleria Boragno di Busto Arsizio la presentazione del libro “I giorni della libertà”

Il testo di Alessandro Milan, edito da Mondadori nella collana “Strade Blu”, nell’ambito delle celebrazioni per il Giorno della Memoria.

Presentazione del libro “I giorni della libertà” di Alessandro Milan, edito da Mondadori nella collana “Strade Blu”, nell’ambito delle celebrazioni per il Giorno della Memoria.

L’autore, da oltre vent’anni giornalista e conduttore di Radio24 e presidente dell’associazione “Wondy Sono Io”, raccoglie in questo libro le storie di chi ha combattuto per l’Italia durante la resistenza: la storia vera di uomini e donne protagonisti e testimoni della storia, un grande raccolto collettivo che parla di noi e del nostro passato.

L’incontro, organizzato in collaborazione con ANPI Busto Arsizio e con gli Istituti Scolastici Paritari “Olga Fiorini” e “Marco Pantani”, sarà presentato da Irene Pellegatta e introdotto da Liberto Losa, presidente della sezione ANPI.

Per informazioni è possibile contattare il numero 340-4233109.