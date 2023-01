All’Angelo dell’Acqua di Sesto Calende un “viaggio” sulle note della musica classica

Un viaggio musicale attraverso le note dei grandi compositori e pianisti della storia della storia. domenica 29 gennaio, alle ore 18, il Centro Studi Angelo Dell’Acqua di Sesto Calende ospita una serata pensata per gli amanti della musica classica, che spazierà dal Barocco al Romanticismo, passando per il periodo Classico attraverso Beethoven.

A guidare gli ascoltatori in questo percorso saranno Roberto Guglielmi e Giorgia Saporiti: due giovani artisti, che suoneranno musiche per flauto e pianoforte e musiche per pianoforte solo.

La partecipazione è aperta a tutti e ad offerta libera. Il salone del Centro Studi è dotato di un comodo ed ampio parcheggio all’ interno della scuola.

GLI ARTISTI

ROBERTO GUGLIELMI Roberto Guglielmi si è diplomato in Pianoforte Principale nel Settembre 2020 al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, sotto la guida del maestro Andrea Rucli. Desideroso di perfezionarsi ulteriormente, è attualmente iscritto al Biennio Magistrale di Pianoforte (XI anno), presso il Conservatorio Giacomo Puccini di Gallarate, dove studia sotto la guida del M° Maria Clementi. Insegna Pianoforte presso l’Accademia Musicale “Clara Schumann” di Olgiate Olona. Ha partecipato con successo alla Masterclass di Pianoforte a Pistoia, organizzata dal M° Irene Veneziano, nell’ Agosto 2022. In questi anni, si è esibito con frequenza in Piano Recital e Concerti, sia come pianista solista sia in Duo o Trio (cantanti e altri strumentisti), presso il “Teatro Nuovo” di Gallarate, Istituti, Centri, Chiese, Aereoporti, prevalentemente nella provincia di Varese e Milano. Nel 2021 si è classificato Terzo al Concorso Pianistico Internazionale “Città di Massa”. Dal 2021 ha aperto un canale YouTube (Roberto Guglielmi pianomusic) dove carica video su musica Classica, Moderna, Improvvisazione.