Alle Acli di Gallarate un incontro con il candidato Pierfancesco Majorino

L’incontro è in programma per martedì 17 gennaio, alle 20 e 30, alla Sala Rimoldi. Modera la serata Stefano Tosi

Appuntamento con Pierfancesco Majorino, eurodeputato nel Gruppo dell’Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici e candidato Presidente per la Regione Lombardia. L’incontro, organizzato dalle Acli di Gallarate è in programma per martedì 17 gennaio, alle 2o e 30, alla Sala Rimoldi. Modera la serata Stefano Tosi, giornalista de L’InfomazioneOnline.

La serata prende il titolo di “Lombardia, Europa. Quale evoluzione?”. La Lombardia da decenni è considerata la locomotiva d’Italia, ma anche una delle più importanti regioni dell’Europa. Ma, oltre i freddi numeri come il PIL, quale realtà si presenta oggi su temi quali la Sanità, il Welfare, il Lavoro, la tutela del territorio, l’attenzione per gli individui più fragili? Quanto e come l’apporto dei fondi europei e del PNRR può apportare miglioramenti in positivo della vita quatidiana dei lombardi? Queste e altre domande verranno rivolte al candidato. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming sul canale YouTube del Coordinamento Zona ACLI Gallarate.