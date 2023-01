Alleanza Verdi e Sinistra raccoglie le firme per la propria lista provinciale alle Elezioni Regionali

La lista di Alleanza Verdi e Sinistra, composta da Europa Verde e Sinistra Italiana, è pronta a sostenere Pierfrancesco Majorino a Governatore di Regione Lombardia e sta raccogliendo attivamente le firme necessarie per presentare la propria lista provinciale alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio.

La vigente legge Regionale richiede, per le liste non presenti con un gruppo autonomo all’interno del precedente Consiglio Regionale, di raccogliere almeno 750 sottoscrizioni al fine di presentare la lista per le prossime elezioni e questo processo, come alle elezioni politiche, crea non pochi problemi a causa della sua complessità burocratica. Firmare non significare dare un’indicazione di voto ma è una scelta di democrazia e partecipazione.

«In Provincia di Varese – spiegano dalla lista – ci siamo attivati per raccogliere le firme ma abbiamo bisogno del supporto da parte di tutti e tutte, vi chiediamo quindi di aiutarci e firmare ove possibile».

Ci saranno due appuntamenti per la raccolta delle firme: martedì 3 gennaio ore 21:00 presso sede Legambiente Via Pisacane n. 20 Busto Arsizio; giovedì 4 gennaio, alle 21:00 presso la saletta situata in Via De Gasperi, 46 a Olgiate Olona. In caso di impossibilità si può contattare la mail: sinistraitaliana.varese@gmail.com