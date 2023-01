All’Oasi Palude Brabbia l’incontro “Fotosmart al tramonto”

Nella magica luce del tramonto, visto dalla torretta di osservazione, una lezione per scoprire metodi e tecniche per ottenere bellissime fotografie con il cellulare.

Al giorno d’oggi gli smartphone hanno sempre più funzioni, anche in ambito fotografico. Si imparerà ad ottenere il meglio dalle fotografie “smart” accompagnati dal fotografo Massimo Valerio di Yeehgo: scegliere l’inquadratura per creare la nostra “composizione”, sfruttare la luce naturale per illuminare le scene e scoprire come giocare con la profondità di campo.

Che sia una foto paesaggistica o una macro, anche con un cellulare possiamo dar sfogo alla nostra passione per la fotografia e la Natura!

E’ obbligatoria la prenotazione sul sito www.lipupaludebrabbia.it

Il ritrovo è presso il centro visite in via patrioti 22 a Inarzo