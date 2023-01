All’ospedale Macchi di Varese non hanno tagliato l’umanità. Grazie!

Buonasera,

vi scrivo per ringraziare pubblicamente qualcuno: in questo caso il reparto medicina dell’ospedale Macchi di Varese.

Mio padre è mancato ieri mattina, dopo un breve e terribile periodo in ospedale, con una diagnosi nefasta. Io vorrei gridare grazie, perchè con tutte le difficoltà economiche/ strutturali che l’ospedale attraversa oggi, non sono stati fatti tagli all’umanità ed alla professionalità di medici, infermieri ed addetti alle esigenze dei pazienti e dei famigliari spaesati ed impauriti.

Leggo ed ascolto sempre solo grida di lamentele. I fiori sbocciano e non lo vediamo. Diamo voce al buono e speranza al mondo.

Grazie Silvia