“Alone”, un monologo psicologico ed emotivo all’Auditorium di Sant’Ambrogio

“Alone, il profumo dei solitari” è un monologo serio e divertente di Fabio Corradi. Una inversione di marcia, una riconsiderazione della solitudine vissuta sempre come una negatività che influisce sull’aspetto psicologico ed emotivo. Attraverso giochi telefonici e teatrali , con ironia ed eleganza Corradi porta lo spettatore a vedere la solitudine come luogo creativo, come condizione a volte necessaria per raggiungere grandi risultati. La storia ci parla di gigantesche figure che della loro solitudine ne hanno fatto uno straordinario laboratorio di vita con opere scritti musiche invenzioni progetti .

Dunque, vi aspettiamo numerosi sabato 14 gennaio alle ore 21 presso l’Auditorium San Giovanni Bosco, a Varese in via Lazzaro Papi 7.