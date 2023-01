Arriva anche online la petizione per chiedere più sicurezza sulla strada statale 394 tra Casciago e Varese.

L’ha promossa Tiziana Giganti, la stessa persona che ha organizzato la raccolta firme in presenza e che da settimane ha sollevato il problema della sicurezza sul tratto di strada dove a dicembre ha perso la vita Guido Russi.

«Sto facendo una raccolta firme per una petizione contro l’ANAS e per conoscenza i Comuni di Varese e Casciago. Tutti insieme chiediamo a questi enti un marciapiede per far transitare le persone in sicurezza. Molta gente attraversa giornalmente questo tratto di strada privo di protezioni per recarsi ai supermercati o alla fermata dell’autobus – spiega l’organizzatrice della petizione -. Negli ultimi anni sono morte già 4 persone, l’ultimo un mese fa. Nonostante siano già state fatte altre raccolte firme, finora non è stato fatto nulla. Inoltre chiediamo un attraversamento pedonale con semaforo e un autovelox per far rispettare il limite di velocità. È ora di dire basta, è un nostro diritto muoverci in sicurezza».