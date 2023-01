Aneddoti in archivio storico a Varese per il Giorno della Memoria

Dal 12 gennaio sono aperte le prenotazioni per le visite accompagnate all’Archivio Storico Comunale di viale XXV Aprile in programma giovedì 26 gennaio

Dal 12 gennaio sono aperte le prenotazioni per le visite accompagnate all’Archivio Storico Comunale di viale XXV Aprile in programma giovedì 26 gennaio. L’iniziativa, inserita nel quadro delle sei tappe di “Conosci il tuo patrimonio”, cade in occasione del Giorno della Memoria.

Appuntamento dalle 9.30 alle 11 in viale XXV Aprile 28. Partecipanti per turno: 10. Prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it.

Il percorso dura 1 ora e 15 minuti. Un’apertura straordinaria dell’Archivio Storico Comunale per esplorare la memoria materiale della città di Varese. Un percorso all’interno degli spazi per conoscere il luogo, il suo funzionamento e per ascoltare il racconto di un documento del fondo storico.