Aperto il bando per il servizio civile in Comune a Varese: protagonista il settore culturale

Il servizio civile è un’opportunità per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni di svolgere un’attività di volontariato a favore della comunità, in Italia o all’estero: dura 12 mesi e prevede un contributo mensile di circa 440 euro, oltre a crediti formativi e professionali per i giovani che decidono di aderirvi.

In quest’ottica il Comune di Varese ha pubblicato un bando per selezionare 17 giovani interessati a svolgere il servizio civile nell’ambito del programma “Cultura per tutti a Varese“, che si svolgerà nei diversi luoghi della cultura della città e dell’associazionismo. La scadenza per presentare la candidatura è il 10 febbraio 2023. Per presentare la candidatura è necessario possedere un’identità SPID o specifiche credenziali ministeriali.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Varese, ma è stato anche organizzato un incontro informativo specifico, che si svolgerà il 17 gennaio presso la sala Morselli della Biblioteca civica di Varese alle 15. L’accesso all’incontro è gratuito con prenotazione su Eventbrite.

I PROGRAMMI DEL COMUNE SU CUI VERRANNO COINVOLTI I GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE

Sono sei i posti disponibili per il progetto “Comunicare il Museo”, promosso dal Comune di Varese: l’obiettivo è valorizzare il patrimonio museale cittadino per aumentare il gradimento del visitatore, proponendo attività e servizi che migliorino l’esperienza di visita, coinvolgendo il pubblico mediante strategie di accoglienza dinamiche, interattive e inclusive, creative e partecipative che garantiscono un contatto più cosciente col patrimonio culturale. Inoltre, il progetto prevede l’avvicinamento del pubblico mediante la produzione di contenuti per i diversi canali disponibili per la promozione, principalmente quelli su web e sui social.