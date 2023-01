Aperto lo svincolo “dell’Esselunga”: dall’autostrada si arriva direttamente su viale Europa a Varese

È stato aperto poco prima delle 10 di questa mattina, 14 gennaio 2023, lo svincolo autostradale che da Milano porta su viale Europa a Varese, quello della cosiddetta “terza rotonda” dell’Esselunga.

Galleria fotografica Le prime immagini della terza rotonda dell’Esselunga a Varese 4 di 9

Lo svincolo rappresenta l’ultimo lotto dei lavori dovuti dalla società milanese al Comune per l’apertura del nuovo punto vendita in via Gasparotto, e consentirà a chi arriva da Milano di collegarsi direttamente al Viale Europa per entrare verso il centro di Varese.

L’apertura, già attesa prima di Natale, è stata rinviata per problemi di fornitura, ma poi realizzata intorno a quel 9 gennaio che era stato definito come nuovo termine dei lavori.

Ora per chi arriva da Milano sono due gli svincoli verso Varese: il primo, con indicazione Luino, che porta al vecchio svincolo “del benzinaio” su via Gasparotto, e questa nuova opera che, attraverso le due rotonde, permette di bypassare i semafori di via Bellavista e per Cartabbia e immettersi direttamente in viale Europa, con una diminuzione del traffico secondo le previsioni dall’Amministrazione comunale.

Il raccordo autostradale all’entrata di Varese resta chiuso

L’apertura del nuovo svincolo dovrebbe portare ad una maggiore fluidità del traffico in ingresso a Varese, un aspetto fondamentale in questi giorni poiché resterà comunque ancora chiuso l’ultimo tratto della bretella autostradale, quello che porta direttamente su via Magenta.

Il tratto finale dell’autostrada verso Varese, infatti, è stato chiuso in questi giorni per permettere i lavori del grosso cantiere di largo Flaiano destinato a ridisegnare e, si spera, risolvere l’accesso viabilistico alla città. La chiusura della bretella autostradale è realtà ormai da diversi giorni e lo resterà per alcuni mesi.