Approvato il bilancio e il regolamento del Consorzio forestale del Parco del Ticino

Si è tenuta nei giorni scorsi a Tornavento la prima Assemblea dei soci del Consorzio Forestale del Parco lombardo della Valle del Ticino.

Si tratta del primo incontro ufficiale dell’organo decisorio del Consorzio cui spetta il governo dell’associazione e la definizione degli indirizzi generali.

Tutti i soci (Parco del Ticino, Comuni di Vergiate, Turbigo, Somma Lombardo e Boffalora Ticino, Società agricola e Forestale Tre Pini e Cascina Tre Pini di Somma Lombardo) hanno preso parte alla seduta che aveva all’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio di previsione e il Regolamento.

Il Consorzio Forestale, nato il 21 luglio 2022, si occupa della gestione del patrimonio forestale dei soci sulla base di una normativa speciale (art. 56 della l.r. 31/2008), che consente ai proprietari pubblici o privati di affidare i propri terreni ad un organismo da loro partecipato, affinché la gestione sia più efficace e efficiente. In particolare il Consorzio promosso dal Parco del Ticino propone una gestione sostenibile dei boschi, con attenzione alla conservazione e alla biodiversità, garantendo nel contempo una attività di assistenza tecnica e di presenza sul territorio.

Nei primi mesi di attività, il Consorzio ha gestito per conto del Parco del Ticino uno sportello informativo e di assistenza al pubblico presso il Centro Parco di Tornavento, ed ha avviato le prime attività di carattere tecnico. Per il futuro il Consorzio intende restare aperto a nuove adesioni, per svolgere una funzione di aggregazione dei proprietari di bosco, pubblici e privati e di collaborazione con imprese ed altri Consorzi già presenti sul territorio in modo da migliorare la qualità di gestione selvicolturale dei boschi presenti in tutto il territorio del Parco. Il Regolamento approvato ha confermato questa ottica.