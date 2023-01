Nuove regole per gli orti urbani a Varese: ok alle associazioni ma verrà pagato un canone

Malgrado a detta di tutti la discussione sul nuovo regolamento degli orti urbani sia stata “franca e civile, davvero importante”, l’ultimo punto all’ordine degli giorno discusso nella seduta del consiglio comunale di Varese ha avuto un lungo dibattito e diversi emendamenti, prima di essere approvato all’unanimità.

Il nuovo regolamento, che permette l’utilizzo di aree verdi individuate dall’amministrazione anche da parte di associazioni e realtà del terzo settore, prevede però la riattivazione di un canone di 25 euro all’anno. Un canone che ha destato preoccupazioni in diversi consiglieri.«La nuova proposta di regolamento sugli orti urbani prevede la reintroduzione del pagamento di un canone per la concessione degli orti. Si tratta di un passo indietro, a mio avviso errato, rispetto all’attuale formulazione, che ne prevede la concessione gratuita» – ha commentato Luca Paris consigliere del gruppo misto da poco passato alla formazione dei 5 Stelle.

Considerato che gli orti urbani rappresentano un elemento di aggregazione sociale per i cittadini, soprattutto i più anziani, e il valore all’educazione ambientale che questa attività comporta, Paris ha presentato un emendamento alla nuova proposta di regolamento, che invita a eliminare la previsione del pagamento di un canone per la concessione degli orti stessi, mantenendone così la gratuità.

Emendamento bocciato, così come quelli di Salvatore Giordano. Unanimità invece per gli emendamenti di Barbara Bison Lega, e di Dino De Simone. In tutto, 12 emendamenti di vario genere che hanno portato la discussione del regolamento a mezzanotte. Alla fine, il regolamento è stato votato all’unanimità.