Apre il calciomercato dei “pro”, Città di Varese a caccia di altri rinforzi

Inizierà martedì 3 gennaio il 2023 del Città di Varese, che si ritroverà al centro sportivo delle Bustecche per il primo allenamento del nuovo anno. I biancorossi non si sono quasi mai fermati, proseguendo gli allenamenti anche nella settimana tra Natale e San Silvestro, anche perché il calendario è corto e domenica 8 gennaio ci sarà già il primo impegno ufficiale a Milano, in casa dell’Alcione per la prima del girone di ritorno. Seguirà poi una settimana intensa con la trasferta di Coppa Italia di mercoledì 11 gennaio in casa della Giana Erminio a Gorgonzola e poi la prima al “Franco Ossola” domenica 15 contro la Virtus CiseranoBergamo.

Campo a parte, prosegue il lavoro sul mercato, con gli arrivi di Roberto Candido e Alessandro Salami del 23 dicembre in chiusura della finestra riservata ai dilettanti, che potrebbero – anzi dovrebbero – non essere gli unici. Lunedì 2 gennaio ha aperto il calcio mercato dei professionisti e il Varese sta guardando come poter mettere a segno gli ultimi colpi invernali con giocatori in uscita dalle squadre “pro”.

Ormai sfumato Gabriele Giacchino, con il classe 2003 di proprietà del Genoa in uscita da Casale e che dovrebbe accasarsi a Sestri Levante, l’uomo mercato biancorosso Alessandro Merlin è sempre in caccia di un esterno offensivo under. Settimana scorsa si è aggregato alla rosa di mister Luciano De Paola il classe 2003 Lorenzo Berra; di proprietà del Lecco, giocatore rapido e “fastidioso”, ha mostrato buone cose, ma non è detto che sia il profilo ideale.

Intanto il club sta facendo dei ragionamenti sul possibile sostituto di Roberto Cappai nel ruolo di vice-Ferrario. Non è infatti detto che possa arrivare una punta, con Rossini che potrebbe essere impiegato da attaccante centrale in caso di necessità. Questo tipo di filo logico potrebbe portare quindi a un altro centrocampista, magari il regista capace di dettare i tempi che ha spesso richiesto mister De Paola.