Apre la prevendita di Openjobmetis-Gevi, biglietti vietati a chi risiede a Napoli

Dopo il blocco imposto nei giorni scorsi dall’osservatorio ministeriale sulle manifestazioni sportive, è arrivato il via libera per la prevendita dei biglietti per la partita di domenica 15 (ore 16) tra la Openjobmetis Varese e la Gevi Napoli valida per il 15° turno del campionato di basket di Serie A. (foto in alto: Uglietti e Woldetensae nell’ultimo confronto diretto tra le due squadre)

La partita però non sarà per tutti: le autorità hanno infatti vietato l’acquisto dei biglietti ai residenti in provincia di Napoli ma per questo motivo non saranno attivate le consuete prevendite online. Chi vorrà comprare un tagliando oppure un family pack – lo illustriamo a seguire – dovrà quindi recarsi alle biglietterie del palasport di Masnago.

Oggi – giovedì 12 – e venerdì 13 quindi sarà aperta la cassa accrediti numero 2 del palazzetto tra le ore 15 e le 19 con l’obbligo di presentare la carta d’identità al momento dell’acquisto dei biglietti. Sabato 14 l’orario di prevendita sarà il medesimo ma alla cassa 2 sarà aggiunta la cassa 1. Domenica 15 infine, i botteghini apriranno alle 14,30 e anche in questo caso ci sarà l’obbligo del documento.

Per la partita contro la GeVi il club biancorosso ha creato anche la formula del Family Pack grazie al quale due adulti potranno acquistare biglietti per i propri figli under 18 al costo di 5 euro in qualunque settore del PalaSport “Lino Oldrini”.