Arriva la Befana! Gli eventi a Varese e in provincia, per i bambini e non solo

Nel fine settimana dal 6 all’8 gennaio sono tantissime le iniziative legate alla festa dell’Epifania, e non solo per i bambini. Ecco una serie di appuntamenti in provincia di Varese e nelle immediate vicinanze:

AGRA – Una serata in compagnia con tombola, panettone e dolcetti per i più piccoli per aspettare la Befana con la pro lloco di Agra. L’appuntamento è per giovedì 5 gennaio alle 20,30 al Parco dei Daini – Leggi

ARCISATE – Sport e divertimento ad Arcisate con il Trofeo della Befana, tre giorni di minibasket alla palestra di via Giacomini. Il torneo inizia mercoledì 4m emsi conclude venerdì 6 gennaio. L’articolo

ALBIZZATE – “Le scarpe della Befana e altre storie” è il titolo dell’evento per i bambini in programma per giovedì 5 gennaio alle 14 negli spazi della biblioteca di Albizzate (in piazza IV Novembre), con lettura animata e laboratorio. La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotarsi – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio grande successo di prenotazioni per “L’Epifania della Strega Nanda”, spettacolo teatrale in programma mercoledì 4 gennaio alle 16 nel salone della Biblioteca Roggia di Busto Arsizio per i bambini indicativamente tra i 5 e gli 8 anni. Ci sono ancora pochissimi posti e occorre prenotare – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Venerdì 6 gennaio l’Epifania si festeggia nella mattinata con la tradizionale discesa delle Befane dal campanile della chiesa di San Bernardo, nella frazione di Castegnate – Leggi

CASTIGLIONE OLONA – Come ogni anno la Fiera del Cardinale del mese di gennaio si svolge nel giorno dell’Epifania, dunque venerdì 6 gennaio e non domenica 8 – L’articolo

CAVARIA CON PREMEZZO – “Rascel il piccoletto” è lo spettacolo per grandi e piccini dell’associazione Progetto Zattera per aspettare l’Epifania tutti insieme a Cavaria con Premezzo. Appuntamento a giovedì 5 gennaio, ore 16.30, nella sala consiliare del Municipio – Leggi

CUGGIONO (Mi) – Venerdì 6 gennaio, alle 17, nello spazio “Le Radici e le Ali”, la ex chiesa di Santa Maria in Braida, in via San Rocco 48 a Cuggiono, un suggestivo concerto con le arpe celtiche del “Cerchio delle fate”. In programma brani della tradizione europea, irlandese e celtica. Il concerto d’Epifania è promosso dall’Ecoistituto della Valle del Ticino e dal Lions Naviglio Grande, con il patrocinio del Comune – Leggi l’articolo su MalpensaNews

GAVIRATE – La Befana arriva a Gavirate in bicicletta. Venerdì 6 gennaio Ciclovarese, l’associazione che promuove il ciclismo cicloturistico e giovanile iu provincia di Varese organizza una pedalata spontanea attorno al lago di Varese con partenza da Gavirate. Tutte le informazioni

GEMONIO – Termina la serie di appuntamenti festivi organizzati a Gemonio dal Comitato Feste che ha messo in cantiere una serie di eventi per celebrare il passaggio della Befana. In programma tombolata, cena e falò – Il programma

LEGNANO – Appuntamento musicale a Legnano, con il concerto dell’Epifania che avrà come protagonista l‘Orchestra Filarmonica Europea di Gallarate. L’appuntamento è al teatro Tirinnanzi il 6 gennaio alle 16,30 – Il programma

LOZZA – Giovedì 5 gennaio i bambini di Lozza potranno partecipare a una passeggiata magica alla luce delle fiaccole, per aspettare la nonnina con la scopa che porta dolci e piccoli regali. Ritrovo al parco di via San Carlo alle 20 per una suggestiva passeggiata notturna tra le vie e le corti del borgo – L’articolo

LUINO – Per gli appassionati di escursioni in montagna, il Cai di Luino propone per venerdì 6 gennaio la ciaspolata “Traccia bianca in Val Veddasca”, lungo il bel sentiero che parte dal Passo Forcora – Tutte le informazioni.

LUINO – Venerdì 6 gennaio la Befana arriverà alla stazione di Luino a bordo di un vero treno a vapore, dopo uno spettacolo per tutti i bambini della Scuola dell’infanzia e dei primi due anni della Scuola primaria. E’ necessaria la prenotazione – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – La Pro Loco di Maccagno festeggia l’Epifania 2023 con due eventi in programma per il pomeriggio di venerdì 6 gennaio: uno spettacolo per bambini all’auditorium e la merenda in spiaggia con il Falò della Befana – Il programma

MALNATE – Al Parco Valle del Lanza la Befana arriva con un po’ di ritardo: domenica 8 gennaio alla cascina del Mulino del Trotto si potrà visitare una bella mostra fotografica sul parco e fare due passeggiate brevi ma suggestive nella natura per visitare due piccoli presepi realuzzati dalle Gev del Parco – Leggi

MALNATE – “C’era due volte un re” è lo spettacolo della compagnia L’Arca di Noè in scena venerdì 6 novembre alle 17 nell’Aula magna delle scuole medie. Uno spettacolo di narrazione, musica dal vivo e teatro di figura che vede sul palco l’attrice Noemi Bassani accompagnata alla chitarra da Stefano Tosi – Lo spettacolo

MILANO – La Befana porta ai lombardi la possibilità di ammirare Milano dall’alto del 39° piano di Palazzo Lombardia, a 161 metri di altezza. Per la gioia dei più piccoli, il giorno dell’Epifania in piazza Città di Lombardia ci saranno un mago e la Befana per distribuire dolci e palloncini colorati. Il 7 e l’8 gennaio è prevista la presenza di un mago e di un’animatrice – Leggi

SARONNO – Giovedì 5 gennaio torna il Concerto dell’Epifania orghanizzato dall’associazione Sicilia a Saronno. Il concerto di musica lirico-sinfonica, si terrà alle 21 al Teatro Giuditta Pasta. Protagonisti dell’evento musicale il Coro e Orchestra Accademia Amadeus, diretti dal M° Marco Raimondi e accompagnati da Laura Scotti (soprano) e Nicola Pisaniello (tenore). Il programma del concerto

SARONNO – Appuntamento venerdì 6 gennaio alle 15 per la tombolata organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Repax di Saronno all’Oratorio Regina Pacis. L’evento è a partecipazione gratuita ed è aperto a simpatizzanti, giocatori e residenti del quartiere e non – L’articolo su SaronnoNews

SESTO CALENDE – Ricco di appuntamenti il pomeriggio di venerdì 6 gennaio a Sesto calende. In piazza De Cristoforis ci saranno calze e dolcetti per i bambini e la beneficenza con la “Befana del Vigile”. Al tramonto, poi, il “Rogo della Vecchia” in mezzo al fiume – Leggi il programma su VerbanoNews

UBOLDO – Teatro e laboratorio per tutti i bambini a Uboldo, dove domenica 8 gennaio il Teatro del Corvo mette in scena “Il meraviglioso armadio della Befana”, spettacolo di burattini a calza (e non solo). Seguirà il laboratorio creativo “Il paradiso dei calzini”, Appuntamento alle 16 alla casa dei Talenti Giancarlo Radrizzani, in via per Origgio 1 – Leggi su SaronnoNews

VARESE – Sabato 7 gennaio Archeologistics, in collaborazione con l’osservatorio astronomico Schiaparelli del Campo dei Fiori, propone un singolare incontro per conoscere meglio le stelle che guidarono i Re Magi verso la capanna di Gesù Bambino. Ai bambini la possibilità di costruire la loro stella cometa personale. Il programma

VARESE – CinemaKids, la rassegna di Filmstudio 90 dedicata ai più piccoli, propone venerdì 6 e domenica 8 gennaio al Cinema Nuovo “Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note”, film di animazione con un doppiaggio d’eccezione in cui compaiono, tra gli altri, Alba Rohrwacher e Claudio Bisio – Leggi