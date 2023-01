Art-at-Tapp è il laboratorio creativo che porta il Millepiedi a Besnate

Attività per bambini dai 6 anni promossa da Banca del Tempo di Besnate e Millepiedi onlus per la mattinata di sabato 28 gennaio dalle ore 10

Art-at-Tapp è lo speciale laboratorio creativo promosso dalla Banca del Tempo di Besnate assieme al Millepiedi onlus per la mattinata di sabato 28 gennaio dalle ore 10 nella sede del Gruppo sportivo di Besnate (in via Roma 4, con ingresso laterale al rettilario).

L’attività di due ore è un tempo della creatività dedicato ai bambini dai 6 anni in su, scrigno di tante emozioni e possibilità.

L’iniziativa è proposta dalla Banca del tempo di Besnate, in collaborazione con quella di Gallarate, con il Comune di Besnate e soprattutto con l’associazione Il Millepiedi onlus che sarà presente all’iniziativa con i suoi ospiti e con i suoi tantissimi, colorati e variegati tappi di plastica.

Da oltre 15 anni infatti l’Associazione “Il Millepiedi Onlus” collabora con una ditta di Induno Olona, che si occupa di riciclare tappi di plastica. Chiunque può partecipare portando tappi di plastica al centro diurno di San Fermo, a Varese, dove vengono raccolti tappi di qualsiasi forma, colore e dimensione: tappi di bottiglie di plastica, di detersivi, di flaconi. I ragazzi del Millepiedi li smistano e li consegnano alla ditta di Induno per il riciclo e in cambio il titolare dell’azienda eroga un contributo al Millepiedi sulla base dei Kg di tappi consegnati.

Il guadagno ricavato viene impiegato per il sostegno delle attività del Servizio o per la contribuzione alle spese dello stesso.

Attorno al riciclo dei tappi si è creato così un circolo virtuoso ricco di attività di integrazione, sostegno e anche creatività, di cui il laboratorio Art-at-Tapp di Besnate sarà un assaggio.

Per partecipare è necessario portare un astuccio e inviare una email a bancadeltempo@gmail.com.