Artoni al fianco degli sfollati di Creva: “Necessaria un’esenzione dai tributi comunali per queste famiglie”

La frazione Creva di Luino è stata recentemente colpita da frane che hanno costretto 26 famiglie di un complesso di palazzine a lasciare i loro appartamenti. L’avvocato Furio Artoni, in qualità di consigliere comunale di minoranza di Azione Civica per Luino e Frazioni, ha espresso la sua preoccupazione per le famiglie rimaste senza casa e ha chiesto, attraverso un’interrogazione, all’Amministrazione comunale di valutare aiuti per queste persone.

In primo luogo, Artoni ha chiesto se l’Amministrazione comunale ha intenzione di esentare le famiglie degli sfollati da tutti i tributi comunali per il periodo di inagibilità. In secondo luogo, ha chiesto se esiste un piano di aiuti per le famiglie sfollate, che preveda una squadra di professionisti e tecnici che possano aiutare queste persone nelle incombenze quotidiane e nel reperire nuovi alloggi.

Infine ha chiesto se esiste un piano di alloggi anche con fabbricati provvisori idonei a garantire una permanenza, pur temporanea, ma dignitosa per le famiglie sfollate. Infine, ha chiesto se è prevista un’azione nei confronti di altri enti statali e non, al fine di garantire il pagamento delle opere necessarie per la messa in sicurezza dell’area a rischio frane, visto che si tratta di una questione di sicurezza pubblica.

Queste richieste sollevate dall’Avv. Artoni rappresentano un importante passo per garantire che le famiglie sfollate ricevano il supporto e l’aiuto di cui hanno bisogno in questo momento difficile. L’Amministrazione comunale dovrebbe prendere in considerazione queste richieste e agire rapidamente