Ascom Gallarate: “Assicuriamo commercianti e proprietari degli immobili per fare rinascere le nostre città”

«Gli spazi commerciali vuoti e le saracinesche abbassate impoveriscono le città e non agevolano la ripresa economica. Il nuovo servizio che viene messo a disposizione dei nostri soci ha come obiettivo quello di creare le migliori condizioni affinché le due parti, locatore e locatario, abbiano maggiore sicurezza e tranquillità quando si va ad avviare una nuova attività». Il meccanismo assicurativo messo a punto da Confcommercio Ascom Gallarate è per ora un unicum a livello regionale. «Ci lavoriamo da due anni», spiega il presidente Renato Chiodi (sopra nella foto), «e grazie alla collaborazione con Confabitare e con il presidente provinciale Luca Capodiferro, abbiamo trovato una soluzione a garanzia del proprietario dell’immobile e anche dell’imprenditore intenzionato ad aprire un negozio o che ha già una attività e deve rinnovare il contratto d’affitto».

Cauzione, danni, spese condominiali

Il primo enorme vantaggio, per le due parti, del piano mutualistico “Valore in locazione” riguarda il deposito cauzionale che per sei anni l’affittuario non dovrà versare ma che verrà comunque garantito al proprietario che, come spiega Capodiferro, «avrà anche la copertura sui danni provocati all’immobile, sulle spese condominiali non corrisposte, sulle spese legali in caso di sfratto e la certezza di percepire tutti i canoni di locazione in caso di morosità».

Motore economico e sociale

Le garanzie offerte al locatore da questa formula assicurativa, nelle intenzione di Chiodi possono diventare la spinta per incentivare l’occupazione degli spazi commerciali ed avere come conseguenze un effetto positivo e concreto sul recupero dei centri storici. «Il commercio di vicinato», evidenzia il presidente di Ascom, «resta il motore economico e sociale di tutti i centri abitati, grandi o piccoli che siano. In un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo, potere incoraggiare l’apertura di nuove imprese e dare un sostegno a chi è già sul mercato crediamo possa davvero dare quella scossa positiva e necessaria alla ripresa dell’economia locale». Ed ecco perciò che, dalla parte di un nuovo affittuario o di un locatario in difficoltà, non avere l’immobilizzo per il deposito cauzionale e potere evitare l’apertura di fidejussioni bancarie che potrebbero annullare altre aperture di credito con l’immobilizzo di liquidità data dal costo della garanzia, sono aiuti che «possono veramente fare la differenza per chi si sta assumendo un rischio di impresa».

Al servizio degli associati

«Ancora una volta», termina Renato Chiodi, «Ascom Gallarate offre servizi innovativi e concreti per lo sviluppo delle attività e a tutela dei nostri associati, ai quali diamo l’opportunità di utilizzare questa formula assicurativa anche per la gestione degli immobili di proprietà».