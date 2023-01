Astuti a Maccagno: “Sanità e trasporti priorità per il territorio”

Venerdì 27 gennaio l’Auditorium di Maccagno con Pino e Veddasca ha ospitato un incontro fra i candidati al consiglio regionale per il Partito Democratico Samuele Astuti e Erika Papa e i cittadini. La serata, moderata dal sindaco Fabio Passera, ha offerto l’opportunità ai candidati di presentarsi e rispondere alle domande del pubblico.

Fra i diversi temi discussi quelli ad emergere maggiormente, poiché più sentiti dalla popolazione, sono stati il dissesto idrogeologico, la sanità e i trasporti pubblici. In particolare Samuele Astuti, consigliere regionale del Partito Democratico, ricandidato alle elezioni del 12 e 13 febbraio, ha sottolineato l’importanza per questi territori – con una densità abitativa minore ma distanti dalle grandi strutture – di avere una rete ospedaliera solida. Ha inoltre ribadito l’essenzialità dei trasporti pubblici per queste zone, dalle rilevanti potenzialità ma escluse dalle grandi città come Milano, e menzionato il problema delle lunghissime liste d’attesa, causa per cui si registrano moltissimi casi di persone che decidono di abbandonare le cure, e l’importanza della prevenzione.

Un ulteriore priorità per il territorio espressa dal candidato Dem è stata anche l’urgenza di irrobustire e rafforzare l’ospedale di Luino, un presidio sanitario che, anche se piccolo, di fondamentale importanza per la popolazione. «L’aumento di ospedali presenti sull’asse del Sempione e le persone che sempre più tendono a spostarsi verso sud, Milano, rappresentano evidenti rischi per l’ospedale del Circolo di Varese. Ma se si indebolisce quello, Luino è davvero a rischio. Anche se sembra un tema ‘lontano’ è necessario intervenire subito».

A prendere la parola è poi stata la candidata Papa che ha approfondito nel dettaglio i primi due punti del programma del candidato presidente Pierfrancesco Majorino. In cima “Mamme e papà, genitori, figli” «Il tema mi tocca particolarmente e sono felice di vederlo in prima posizione perché è partendo dai più piccoli e investendo su di loro e le loro famiglie che si potrà dare una nuova visione di futuro alla Lombardia. Un primo punto seguito da un secondo altrettanto fondamentale che riguarda ‘l’educazione e l’istruzione’. Bisogna partire da questo per cambiare, dal cogliere e supportare le necessità economiche delle famiglie, sostenere i nidi, incentivare l’istruzione».

Il tema della sanità verrà ulteriormente affrontato dai due candidati regionali Dem venerdì 3 febbraio alle 21:00 a Palazzo Verbania di Luino.