Astuti: “Premiato il nostro progetto. Ora al lavoro per una nuova provincia!”

Samuele Astuti è uno dei primi a commentare la vittoria di Marco Magrini, eletto alla carica di presidente della provincia di Varese: «Siamo molto soddisfatti per il risultato ottenuto alle elezioni provinciali. È stato premiato un modo coraggioso di fare una proposta per il nostro territorio. Scompaginare gli schemi tradizionali per costruire un progetto civico attento alle esigenze dei territori. Buon lavoro al neo eletto presidente Marco Magrini, che, coadiuvato tra gli altri dagli ottimi consiglieri provinciali del gruppo Civici e Democratici saprà sicuramente operare per il bene della provincia».