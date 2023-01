Astuti sulla casa di comunità di Laveno: “Non ci sono servizi, è solo propaganda elettorale”

Sulla Casa comunità di Laveno Mombello interviene ancora Samuele Astuti, in polemica con le dichiarazioni del suo collega della Lega in consiglio regionale Emanuele Monti.

«Purtroppo il consigliere Monti non fa che confermare quello che abbiamo sempre detto, cioè che in sostanza non c’è nulla, che continuano a inaugurare Case della salute che non hanno servizi attivi. Infatti, nella sua risposta continua a parlare di futuro, senza considerazioni concrete e attuali» commenta Astuti, consigliere regionale del Pd uscente e ricandidato, le parole del collega di maggioranza a proposito della Casa di comunità di Laveno Mombello.

«Quelle fatte da Monti sono promesse che noi sentiamo ormai da anni e il vero problema è di ordine culturale. Cioè il centrodestra, e in maniera particolare la Lega, non riesce ad avere in mente le necessità delle persone – insiste Astuti – Siamo stufi di continuare a sentire che la soluzione al problema arriverà più avanti, con l’ennesimo, mirabolante progetto sperimentale. Se inauguri una Casa della comunità, la inauguri quando i servizi sono attivi. Utilizzare queste occasioni per la campagna elettorale è veramente incredibile».