Auguri, sport e storie di vita: una serata speciale con l’Asd San Michele di Casciago

Un evento natalizio per festeggiare insieme e per riflettere un po’. In palestra a Casciago l’Asd San Michele ha invitato i propri tesserati e i rispettivi genitori per scambiarsi gli auguri e per ascoltare le testimonianze di due amici che hanno un background che può aiutare a pensare soprattutto i più giovani.

Così, insieme ad un’ottima pasta e ad altre pietanze accompagnate da brindisi e saluti, sono stati Donathien Tchewo, cittadino camerunese, e Alberto Reggiori, medico che per dieci anni ha vissuto in Uganda con la propria famiglia.

Il primo ha raccontato della sua esperienza in Africa, dell’importanza della parola e del confronto, delle difficoltà che la vita pone di fronte ad un genitore soprattutto quando si è in un Paese straniero. Il secondo, nonno di Stefano e Caterina, due fuoriclasse della “cantera” giallonera, ha centrato il suo intervento parlando di alcuni incontri della sua esperienza africana nel periodo dell’esplosione dell’AIDS, momenti difficili ma allo stesso tempo tocchi di empatia e significativi. Ad ascoltare gli interventi, voluti da Stefano D’Andolfi, una delle anime della società del presidente Pietro Bartolomei, tanti bambini e ragazzi della società sportiva casciaghese insieme ai propri genitori, agli allenatori e all’assessore a Giovani e Sport del Comune di Casciago Giacomo Baroni.

A fare da cornice all’evento, l’estrazione dei premi della lotteria, con i proventi destinati ad Avsi. Una bella serata di sport, ma ricca di tanto altro.