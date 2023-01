Comune di Cadrezzate con Osmate: avvio della Variante al Pgt

Il Comune di Cadrezzate con Osmate

Tenuto conto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla redazione della variante del Piano di Governo del Territorio del Comune di Cadrezzate con Osmate attraverso l’unificazione dei PGT degli allora Comuni di Cadrezzate ed Osmate ed avente i seguenti obiettivi : Ridefinizione del TUC laddove necessario per miglior delineazione dello stesso nei confronti delle superfici fondiarie potenzialmente attuabili nel rispetto delle norme vigenti in merito di contenimento del consumo di suolo; Conferma delle previsioni attuative , con verifica dell’interesse attuativo e contestualizzazione dell’arco temporale di loro attuabilità, ovvero variazione delle stesse nell’invarianza di consumo di suolo e/o con bilancio ecologico del suolo a ciò favorevole; Rivisitazione dell’impianto normativo e sua attualizzazione alle vigenti normative; Verifica e risoluzione dei refusi cartografici e documentali ;

: Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 s.m.i. e i relativi criteri attuativi;

Considerato che l’art. 13 della predetta Legge prevede che, prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del P.G.T e varianti., sia pubblicato avviso di avvio del procedimento ove sia stabilito un termine entro il quale chiunque avesse interesse, anche a tutela degli interessi diffusi, possa presentare suggerimenti e proposte;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 9/761 del 10/11/2010 s s.m.i.;

RENDE NOTO

L’avvio del procedimento diretto alla formazione della variante al Piano di Governo del Territorio, ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12 e del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica/verifica di assoggettabilità.

AVVISA

che entro il 16/02/2023 chiunque ha interesse, anche a rappresentazione e tutela di interessi diffusi in relazione al tema della Variante in oggetto, può presentare suggerimenti e proposte, trasmettendoli in forma scritta con le seguenti modalità:

Consegna diretta all’ufficio Protocollo ;

; Tramite posta all’indirizzo: Comune di Cadrezzate con Osmate (VA) – C.A.P. 21062 – Via Vittorio Veneto, 29 ;

all’indirizzo: ; Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica PEC: comune.cadrezzateconosmate@halleypec.it

COMUNICA ALTRESI’

Che l’unità organizzativa responsabile del procedimento di formazione del P.G.T. è l’Area Tecnica Comunale;

Che il soggetto responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Diego Costantini;

La variante al PGT vigente è soggetta al procedimento di Valutazione ambientale/verifica di assoggettabilità – VAS, come previsto dagli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS.

DISPONE

La pubblicazione del presente avviso: all’Albo Comunale fino al 16/02/2023, pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale, affissione all’albo pretorio on-line, affissione di manifesti negli spazi per le informazioni istituzionali dislocati nel territorio comunale, sul sito web del comunale http://www.comune.cadrezzateconosmate.va.it; Nonché la trasmissione in copia ai Comuni confinanti, alla Provincia di Varese, ai Capigruppo Consiliari; alle parti sociali ed economiche a livello provinciale operanti sul territorio.