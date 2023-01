Balneabilità, spiagge e navigazione, così continuerà il lavoro sul Lago di Varese

«Abbiamo lavorato sulla qualità delle acque, un lavoro importante che ha portato alla balneazione e ora vogliamo concentrarci sulla valorizzazione dell’ambiente circostante». Il Lago di Varese era al centro della riunione operativa di questa mattina a Villa Recalcati in cui l’assessore regionale Raffaele Cattaneo ha voluto fare il punto sui risultati ottenuti e le partite ancora aperte.

«In questo momento stiamo monitorando le opere avviate, in particolare gli interventi al sistema fognario – ha spiegato Cattaneo -. Le opere si stanno realizzando e tutto procede nei tempi, così come prelievi e monitoraggi. Gli inquinanti sono sotto controllo e i valori sono entro i limiti: tutta questa fase è stata messa a regime e procede molto bene. Ci sono invece una serie di attività già avviate che lasceremo alla prossima amministrazione regionale che dovranno essere sviluppate». Gli interventi in sospeso riguarderanno più aspetti: dalla navigazione alla fruibilità, dal rilancio turistico al recupero ambientale.

UNA NAVIGAZIONE “PULITA” E LE SPIAGGE SICURE

«Dobbiamo disciplinare – ha spiegato l’assessore regionale – tutte le regole per la Navigazione che dovrà essere ecosostenibile con motori a emissioni zero. Serve per questo una disciplina organica che valga per tutto il lago, ora le regole sono stabilite autonomamente dai comuni».

Per quanto riguarda le acque, Cattaneo ha ricordato che «il lago è tornato balneabile ma i comuni devono individuare le spiagge pubbliche dove sarà possibile la balneazione sicura, con l’assistenza dei bagnini. Ci sono cinque aree con queste caratteristiche se altri comuni vorranno aggiungersi dovranno completare la procedura che abbiamo illustrato».

DALL’AMBIENTE AL RILANCIO TURISTICO

«Abbiamo visto – ha concluso l’assessore – quanto sia importante la qualità delle aree naturali del Lago di Varese, territori che dobbiamo ulteriormente tutelare. Abbiamo previsto delle forme di delimitazione per alcune aree di particolare pregio ambientale. In questo contesto si colloca il progetto della Cooperativa dei pescatori per la riqualificazione della fauna ittica. Si procederà inoltre sulla riqualificazione delle sponde: il lavoro fatto dal Politecnico ha individuato i punti dove si può immaginare uno sviluppo ecosostenibile anche a fini turistici e ci sono tre proposte che possono andare avanti anche in tempi brevi, viene illustrato inoltre anche il progetto per il rilancio del camping di Azzate».

BALENABILITA’ IMPORTANTISSIMA PER IL TERRITORIO

«Nella giornata di oggi abbiamo ricordato il percorso intrapreso da parecchi anni con Regione Lombardia e l’assessore Cattaneo ha voluto tirare una riga per il lavoro fatto fino ad oggi e mettere i punti importanti per il proseguimento di questo impegno – ha commentato il presidente della Provincia di Varese, Emanuele Antonelli -. È stato fatto un grande lavoro che deve continuare perché la balneabilità del lago di Varese è importantissima per tutto il territorio» .