Bambini al cinema per l’Epifania con Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note

CinemaKids è la rassegna di Filmstudio 90 dedicata ai più piccoli e inizia l’anno con un doppio appuntamento speciale che anticipa la prossima stagione: venerdì 6 e domenica 8 gennaio al Cinema Nuovo alle ore 15 sarà proiettato Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note, di Jean-Christophe Roge e Julien Chheng.

Il film di animazione è un inno alla libertà uscito nella sale proprio per questo periodo natalizio con un doppiaggio d’eccezione in cui compaiono, tra gli altri, Alba Rohrwacher e Claudio Bisio.

Protagonista è l’orso Ernest, che si risveglia dal letargo affamatissimo. Con lui l’amica Célestine, topina che lo invita a ricominciare a suonare il violino per strada per procurarsi i soldi con cui acquistare tutto il cibo di cui ha bisogno. Il violino però si rompe e per riparalo i due devono tornare nella terra nativa di Ernest, dove vive il liutaio che l’ha fabbricato.

Il ritorno a casa però è sconvolgente: una legge proibisce la musica e qualsiasi forma di svago. E a far rispettare le regole è il papà di Ernest, giudice della comunità.

Un misterioso eroe mascherano però sfida l’editto e spinge la popolazione a liberarsi dal gioco del potere e tornare ad esprimersi e a gioire della musica.

Ingresso unico a 5 euro.

Il Cinema Nuovo è in viale dei Mille a Varese.

Per maggiori informazioni www.filmstudio90.it.