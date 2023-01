Bambini alla scoperta dell’Oasi Lipu di Cesano Maderno, nel Parco delle Groane

Doppio appuntamento invernale: sabato 28 gennaio per esplorare l’oasi alla scoperta degli animali invernali e il 18 febbraio per un laboratorio a tema carnevale

Doppio appuntamento da non perdere durante l’inverno all’interno dell’Oasi Lipu Cesano Maderno, all’interno del Parco delle Groane. Due mattinate rivolte ai bambini per esplorare l’area protetta, conoscerne gli animali e lasciarsi ispirare dalla natura in un divertente laboratorio.

Di seguito il programma e come partecipare.

Sabato 28 Gennaio

Gli abitanti dell’Oasi – Speciale inverno

Passeggiata esplorativa all’interno dell’Oasi

Sabato 18 Febbraio

I colori del Carnevale

Laboratorio creativo al centro visite con materiale naturale raccolto nel bosco

Inizio attività ore 10:30. Durata attività circa 2 ore.

Il ritrovo è presso il Centro Visite Langer 15 minuti prima dell’inizio per la registrazione dei partecipanti.

A fine attività i partecipanti potranno rimanere in Centro visite per una merenda al sacco e condividere le scoperte fatte insieme ai nuovi amici.

Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo a oasi.cesanomaderno@lipu.it.

Donazione minima richiesta a partecipante € 7 (ridotto € 5 per i Soci Lipu).

Maggiori informazioni contattando l’oasi al numero 0362.546827, da mercoledì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Gli eventi “Natura all’Oasi” sono organizzati da Lipu in collaborazione con il Comune di Cesano Maderno e il Parco delle Groane.